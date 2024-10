Кои са големите звезди, приближени на Шон „Диди“ Комбс?

Вътрешният кръг на опозорения рапър Шон "Диди" Комбс включваше множество известни лица.

Като един от най-успешните музикални продуценти в света, 54-годишната звезда от никога не беше без звездна компания. През годините той е бил свързван с куп звезди от музиката, киното и както се твърди, дори с кралски особи.

Сега обаче той е опозорен и изхвърлен далеч в Холивуд - в затворническа килия, докато чака съдебен процес по обвинения в трафик на хора, които отрича, в Metropolitan Detention Center в Бруклин, Ню Йорк.

И така, докато светът чака следващото изслушване на рапъра, който неколкократно сменяше имената си през годините, на 9 октомври, вижте някои от имената от най-вътрешния кръг на Диди. Някои от тях вече оттеглиха подкрепата си към продуцента и рапър, докато други пазят мълчание.

На Диди се приписва началото на кариерата на R&B звездата Ъшър, след като изпълнителният директор на звукозаписната компания на певеца L.A. Reid изпрати 14-годишно момче да живее с тогавашния 23-годишен рапър за една година през 1994 г. В интервю от 2004 г. за Rolling Stone, Ъшър, който заедно с певицата Пинк, е обвинен в изтриване на туитове, които споменават Комбс след ареста му, си спомни как бащата на шест деца му показал “напълно различен набор от неща — по-специално в секса."

Ъшър разказа: “Наоколо винаги имаше момичета. Отваряте врата и виждате някой да го прави, или няколко души в една стая да правят оргия”, продължи той. Години по-късно, в интервю от 2016 г. с Хауърд Стърн, той описва времето си в дома на Диди като „доста диво“. Ъшър все още не е коментирал ареста на Комбс.

Джъстин и Диди станаха приятели в началото на кариерата на звездата, когато той беше само на 15, а Комбс беше на четирийсет. Двамата се срещнаха за пръв път на видео наградите на МТВ през 2009 г.

Джъстин току-що беше подписал с Ъшър, който живееше с Диди, когато той беше млад музикант. Джими Кимел попита Джъстин какво правят той и Комбс, когато излизат като приятели. Комбс обаче дори не даде на Бийбър да отговори, а заяви: „Той знае по-добре, отколкото да говори за нещата, които прави с големия брат Пъф по националната телевизия. Не всичко е за всеки."

Джей Ло излизаше с Диди в продължение на две години преди раздялата им през 2001 г. По онова време те бяха една от най-горещите двойки в шоубизнеса. Въпреки това, след като се разделиха, латино звездата нямаше нищо положително, което да каже за връзката им.

Когато радиоводещият Big Boy зададе хипотетичния въпрос: „Ти си на сал насред океана и виждаш двама души да се носят по водата. Можеш да издърпаш само един, защото само толкова място имаш на сала. Поглеждаш в океана и виждаш Бен Афлек и Диди," Джей-Ло отвърна: „Бих оставила и двамата да се удавят!“

В интервю за Vogue през 2017 г. Комбс каза, че Ди Каприо е „номер едно“ в списъка с гости за предстоящото му Бяло парти. Но приятелството им започва много преди това. Снимките на младата звезда от „Титаник“, която пуши и се смее на едно от партитата на Диди, наскоро накараха мнозина в мрежата да повдигнат вежди, а през 2019 г. носителят на „Оскар“ беше заснет да танцува на партито за 50-ия рожден ден на Диди.

