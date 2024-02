Град във Франция забрани използването на мобилни телефони на публични места

Жителите на град Сен Пор, разположен близо до френската столица Париж, гласуваха за забрана на използването на мобилни телефони в определени райони на града. Това донякъде ще усложни живота на местните жители и туристите, които са свикнали да използват джаджи, за да се ориентират в района, да правят снимки и да превеждат менюта.

Според The Sun от 2000 жители на града само 272 са гласували на съответния референдум (146 гласа срещу 126). Новият указ, който кметът Винсент Пол-Пети ще обяви през следващите дни, изрично ще забрани използването на телефони и други устройства пред училища, в магазини, докато се разхождате по улицата или по време на тълпи на големи събития. По този начин местната общност иска да предпази юношите и децата от прекомерното използване на джаджи.

В резултат на референдума градът създаде "Харта без екрани", която обещава да предложи алтернативни дейности на младите хора. По-специално, кметът на града обеща да построи спортен център и кино за деца и юноши, така че те да бъдат активно заети с нещо "далеч от екраните". Из града ще има и знаци, които гласят: "Общност без екрани, нека защитим нашите деца!", информира БГНЕС.

