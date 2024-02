Ким Кардашиян и Одел Бекъм-младши се появиха заедно на събитие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Ким Кардашиян и звездата от Националната футболна лига Одел Бекъм-младши са в сериозна връзка, разкриха техни познати, като според тях двойката се е стремяла да запази романса си в тайна от уважение към сина му - и в опит да избегнат някаква негативна реакция от страна на Кание Уест.

43-годишната риалити звезда и 31-годишният спортист са заедно от септември 2023 г., когато всъщност започнаха да нарастват и спекулациите за потенциалните им интимни отношения. С днешна дата връзката им е преминала на едно по-дълбоко ниво.

What's tea!? 👀 Kim Kardashian and Odell Beckham Jr. were spotted together last night in Vegas. More footage: https://t.co/wStq3XtrQ5 pic.twitter.com/BN7mUhWMXL

"Ким е обвързана с Одел от миналото лято и смяташе, че е успяла да го запази в тайна. В момента не се вижда с никой друг", каза източник пред Daily Mail, предава dir.bg.

Двамата изглежда са наясно, че връзката им вече не е тайна, затова и не скриха, че са заедно в Лас Вегас, където бяха за финала на Супербоул. Те дори бяха заснети на излизане от хотела, в който са настанени.

Kim Kardashian and Odell Beckham Jr. seen together for the first time after months of romance rumors https://t.co/sD5VXkJpwD pic.twitter.com/onII2f8qO5