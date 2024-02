Джордж и Амал Клуни с ново попълнение в семейството (СНИМКИ)

Джордж и Амал Клуни наскоро бяха забелязани на разходка с привлекателен нов приятел!

По-рано този месец двойката беше заснета на разходка с очарователно кученце санбернар, което се беше сгушило в ръцете на Амал, докато Джордж, държеше каишката му.

За разходката Амал бе облечена в кафява рокля, черни ботуши и големи слънчеви очила, а Джордж изглеждаше небрежно в черно яке и сини дънки, докато се наслаждаваше на слънчевия ден с кучето.

Амал и Джордж, двама дългогодишни любители на животните, също са родители на 6-годишни близнаци, Ела и Александър.

Източник: people.com