Въздушна опасност над Москва! И тази година няма да видим марша на "Безсмъртния полк"

Маршът на Безсмъртия руски полк, който трябваше да се проведе на 9 май 2024 г., е отменен. По време на марша членовете на семействата на загиналите обикновено показват снимки на починали ветерани от Втората световна война, свързани с деня на победата. Вместо това портрети могат да се показват в коли и на обществени места между 1 и 11 май.

Това съобщи британското министерство на отбраната в ежедневната си сводка за войната в Украйна.

Според сайта Meduza парадът за Деня на победата в пет руски региона също е отменен поради опасения за сигурността.Това включва Брянск, Псков, Рязан, Курск и Белгород.

