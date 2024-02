Мъж сложи в двора си паметник на косовския премиер (ВИДЕО)

Паметник на косовския премиер Албин Курти беше открит в частен двор в село Перан близо до град Подуйева (Подуево), Североизточно Косово, предаде КосоваПрес.



Паметникът беше открит вчера в двора на косовски гражданин, почитател на Албин Курти, по повод три години от победата на партията Движение „Самоопределение“ на премиера Курти на парламентарните избори през 2021 г.

A statue of Kosovo's PM Albin Kurti was unveiled today in Podujeva, Kosovo. pic.twitter.com/8p7qylzGt7