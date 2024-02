Веганството подобрява сексуалния живот на мъжете

Въпреки че да си веган отдавна не е нещо ново и необичайно, нa тези хора все още се гледа с известно недоверие, че не правят най-доброто за себе си и вероятно този тип хранене ще се отрази на здравето им в дългосрочен план. Но редица изследвания в последните години посочват както рисковете, така и ползите от него.

Сега например учени от New York University Grossman School of Medicine и Harvard T.H. Chan School of Public Health правят проучване, в което участват над 3500 мъже с доказан рак на простата, които преминават през лечение. А то често води до еректилна дисфункция.

В хода на изследването пък се доказва, че веган диетата ефективно намалява нейните прояви и води до подобрение на сексуалния живот при мъжете. Хранителният режим, който ограничава местото и млечните продукти, но е богат на плодове, зеленчуци, бобови и ядки, е лесен и ефективен начин да се намали ефектът върху сексуалната функция при мъже, които приемат различни лекарства, оказващи влияние върху нея - например антидепресанти. Подобрението е с 11%, пише lifestyle.bg.

Диетичните фибри, полифенолите и антиоксидантите, намиращи се в храните на растителна основа, доказано подобряват метаболизма на глюкозата, намаляват възпаленията и така улесняват притока на кръв към половите органи - основна предпоставка за добра еректилна функция.

А изводите напълно опровергават дълго битувалото в миналото вярване, че половата мощ на мъжете се захранва с консумация на месо, и то най-вече червено. Те подкрепят и предишни изследвания, проведени при мъже, които не са диагностицирани с рак на простатата.

Друго скорошно изследване на този екип пък е първото, в което се споменава, че веганството може да намали риска от развитие на рак на простата - един от най-често срещаните видове при мъжете, пише Daily Mail.

То също така оказва положителен ефект и върху функциите на уринарния тракт, които често са засегнати при мъжете в напреднала възраст. Тук подобрението е оценено на 14%. С толкова се подобрява и хормоналният баланс в организма, който е много важен за редица процеси, както и за това как се чувстваме.

Изводите на американските учени идват след тези от друго, интересно изследване с две близначки, с което се установява, че тази, която не консумира месо, има по-високо либидо от сестра си, която не се ограничава от местните продукти.