Джъстин Тимбърлейк изневерил на Камерън Диас с еротичен модел (СНИМКИ)

Джъстин Тимбърлейк е изневерил на Камерън Диас с модел на "Плейбой", докато актьорите са били все още в началото на връзката си, разкри лично еротичният модел Зоуи Грегъри. Тя се преместила да живее в известното имение на Хю Хефнър в Лос Анджелис през 2001 г., разказва, че се е "забила" с изпълнителя на Sexy Back в известната пещера в прочутия имот, след като преди това двамата се запознали на едно от емблематичните Плейбой партита, пише novini.bg.

В интервю британският модел, която сега е на 49 години, споделя, че Тимбърлейк първоначално ѝ се дърпал, казвайки, че излиза със звездата от "Ангелите на Чарли".

Но когато Грегъри му припомнила, че приятелката му "не е с него сега", той се съгласил да се съблече по шорти и да скочи с нея в закрития басейн на Хю Хефнър. "Не съм правила секс с него, но се целувахме и се натискахме", разказа още "зайчето".

Разкритията на Грегъри хвърлят още масло в огъня за певеца. 43-годишният Тимбърлейк беше известен като голям женкар преди да се ожени за актрисата Джесика Бийл и да има две деца, а това не е първото твърдение за противоречиво поведение от негова страна.

