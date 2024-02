Принц Хари ще трябва да се откаже от кралските си титли, за да стане гражданин на САЩ

Разкритието на принц Хари, че е обмислял да стане гражданин на САЩ, предизвика спекулации какво би означавало това за кралските му титли.

39-годишният херцог на Съсекс даде интервю за Good Morning America миналата седмица по време на празненството One Year to Go на Invictus Games Vancouver Whistler 2025 в Канада. Когато Уил Рийв попита Хари дали се наслаждава на живота в Калифорния, където той и Меган Маркъл се преместиха през 2020 г., след като се оттеглиха като работещи членове на кралското семейство, принц Хари каза, че дори е мислил да стане гражданин на САЩ.

Той уточни: "Американското гражданство е мисъл, която ми е минавала през ума, но със сигурност не е нещо, което е приоритет за мен в момента."

Въпреки че принц Хари заяви, че животът в САЩ е "невероятен", той не се чувства американец.

"Чувствам ли се американец? Е, не. Не знам как се чувствам", отговори херцогът на Съсекс на въпроса на Рийв.

Ако принц Хари реши да се заеме с процеса на придобиване на американско гражданство, може да се наложи да се откаже от кралските си титли, според наръчника с правила на Службата за гражданство и имиграция на САЩ.

Политиката гласи: "Всеки кандидат, който има каквито и да е наследствени титли или благороднически длъжности в която и да е чужда държава, трябва да се откаже от титлата или длъжността. Кандидатът трябва изрично да се откаже от титлата по време на публична церемония и USCIS трябва да регистрира отказа като част от производството. Неотказът от титлата или длъжността показва липса на привързаност към Конституцията."

При полагането на клетва за вярност лицата с титли трябва да заявят: "В този момент се отказвам от титлата (посочете титлата или титлите), която съм притежавал досега" или "В този момент се отказвам от благородническия орден (посочете благородническия орден), към който съм принадлежал досега."

Правен експерт обаче заяви пред Newsweek, че настоящият закон може да бъде оспорен.

"Беше ми интересно дали принц Хари трябва да се откаже от всичките си титли или не. Това е закон, заявен от Конгреса, а единственото, което казва Конституцията, е, че Конгресът не може да дава чужди титли. Но в нея не се казва нищо за това, че си чужд гражданин и продължаваш да имаш титла, след като станеш гражданин на САЩ," обясни той. "Мисля, че в действителност може да има оспорване на това по силата на клаузата за равна защита на 14-та поправка, защото тя третира хората по различен начин."

Родените в САЩ граждани могат да получат титла от чуждо правителство, отбелязва експертът. Такъв беше случаят, когато Меган стана херцогиня на Съсекс след брака си с принц Хари. Двугодишната дъщеря на двойката, принцеса Лилибет, също е родена в Калифорния без кралска титла, но става принцеса, когато дядо ѝ крал Чарлз се възкачва на трона. В същото време 4-годишният им син, принц Арчи, е роден във Великобритания, но също става принц едва след като семейството се премества в САЩ.

Това означава ли, че 42-годишната Меган и децата им също ще трябва да се откажат от титлите си?

Въпреки че преди това децата бяха изписани на официалния уебсайт на кралското семейство като "господин Арчи Маунтбатън-Уиндзор" и "госпожица Лилибет Маунтбатън-Уиндзор,", сега те фигурират там като "принц Арчи от Съсекс" и "принцеса Лилибет от Съсекс." Меган и принц Хари оттогава са приели титлите си като фамилно име за двете си деца.

"Няма дело във Върховния съд, което да тълкува тази част от кодекса, само защото е имало само около десетина американски граждани, които са имали титлата принц или принцеса," обясни още юристът. "Това е нещо, което теоретично може да стигне чак до Върховния съд, защото съдът ще трябва да преразгледа закона, за да се увери, че е конституционен."

След като Меган и принц Хари обявиха годежа си през ноември 2017 г., тогава стана ясно, че тя планира да стане гражданин на Обединеното кралство след кралската им сватба. Въпреки че не е завършила строгия процес, херцогинята на Съсекс разказа за трудността на изпита за британско гражданство в един от епизодите на нейния подкаст "Архетипи".

Меган каза: "Този изпит за гражданство е толкова труден! Учех за него и си спомням, че си казвах: "О, Боже мой." Питах съпруга си: "Знаеш ли това? Знаеш ли това?" А хората му казваха: "О, нямах представа"."