Украйна е ударила бункера на Путин с ракета Storm Shadow

Украйна е поразила бункера на руския президент Владимир Путин в Курска област с британска ракета Storm Shadow, предадоха NEXTA и Defense Express.

Става въпрос за военен обект със стратегическо значение в село Марино в руската Курска област, където са били намерени и фрагменти от ракета Storm Shadow. Съобщава се, че в момента на атаката в бункера са се намирали високопоставени руски и севернокорейски военни. Това е един от многото бункери на руския президент в Руската федерация, който в момента на атаката не е бил в Курска област.

