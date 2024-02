Кание Уест се появи на футболен мач с черна маска на лицето (СНИМКИ)

Рапърът Кание Уест изгледа мача от Шампионската лига между Интер и Атлетико Мадрид в Милано с черна маска на лицето. Срещата от осминафиналите беше спечелена с 1:0 от "нерадзурите", предава trafficnews.bg.

Присъствието на американския изпълнител предизвика огромен интерес, и най-вече облеклото му. Той беше целият в черно, а върху главата си носеше популярната маска "фантомка" без цепки за очите и устата.

Kanye West goes completely incognito in full face mask at soccer game with Bianca Censori https://t.co/wKmT0KKOeS pic.twitter.com/uKaJ31hUwv