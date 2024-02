Бивш служител на Шон “Диди” Комбс го обвини в сексуален тормоз

Шон “Диди” Комбс е обвинен в сексуално насилие от бивш служител, мъж, в нов съдебен процес.

В понеделник Родни “Лил Род” Джоунс, бивш продуцент и видеооператор на 54-годишния музикален магнат, заведе дело във федерален съд в Ню Йорк, твърдейки, че в продължение на повече от година Комбс го е тормозил сексуално, дрогирал и заплашвал.

Джоунс претендира за обезщетение в размер на 30 милиона долара.

Sean Combs Sued By Record Producer for Sexual Harassment and Assault https://t.co/cyFG98VNLO — People (@people) February 27, 2024

Според съдебните документи, получени от PEOPLE, Джоунс е продуцирал девет песни от последния албум на Комбс' Love от септември 2022 г. до ноември 2023 г.

Бившият служител заяви, че докато е работил по проекта, е живял с изпълнителя на Bad Boy в различни градове на САЩ, а също така е почивал с Комбс извън страната. Джоунс твърди, че през това време е “станал свидетел, преживял и понесъл много неща, които далеч надхвърлят ролята му на продуцент на албума Love.”

Джоунс твърди, че поради ролята си на видеооператор е бил “задължен” да “снима постоянно” изпълнителя на “Last Night”.

“В резултат на това г-н Джоунс се е сдобил с ХИЛЯДИ часове филмов материал и аудиозаписи на г-н Комбс, неговия персонал и гостите му, участващи в сериозни незаконни дейности,” се посочва в съдебния документ.

“През цялото време, докато живееше с г-н Комбс, г-н Джоунс беше жертва на постоянни нежелани и неразрешени опипвания и докосвания на ануса му от страна на г-н Комбс”, добавя Джоунс в съдебния иск.

Sean Combs was sued Monday by a music producer who accused the hip-hop mogul of making unwanted sexual contact. Combs, who has also been known as P. Diddy or Puff Daddy, denied the allegations — the latest in a series of misconduct allegations against him. https://t.co/REq4fpFPZc — The New York Times (@nytimes) February 27, 2024

Бившият служител също така твърди, че в един момент е бил помолен да работи в банята на Комбс, а музикалният изпълнител “се разхождал гол и се къпал в прозрачна кабина”, което накарало Джоунс да се чувства неудобно.

Джоунс твърди, че е изразил притесненията си пред Хорам, а тя е отхвърлила “опипването на ануса и гениталиите на г-н Джоунс като приятелска закачка.”

Джоунс твърди също така в иска си, че Комбс му е показал запис на американския диджей, звукозаписен продуцент и телевизионна личност Стиви Джей, който има анален контакт с мъж.

Според ищеца, Комбс е знаел, че Джоунс “гледал и боготворял” Стиви Джей и е използвал записа като начин да го склони. “Това е нормална практика в музикалната индустрия, вижте, дори Стиви Джей го прави,” Комбс уж казал на тогавашния си служител.

Джоунс също така твърди, че на Деня на благодарността през 2022 г. братовчедката на тогавашната приятелка на Комбс, Юнг Маями, също го е нападнала сексуално “в присъствието на г-н Комбс и неговия персонал”

Sean Combs, the rapper and mogul known as Diddy, was sued Monday by a music producer who accused the hip-hop mogul of sexually assaulting him and forcing him to have sex with prostitutes.



Read more⬇️https://t.co/XX7XteTulw pic.twitter.com/mqaraA2sep — K24 Plus (@K24Plus) February 27, 2024

В допълнение към предполагаемата употреба на различни наркотици Джоунс твърди, че разполага с видеоматериал, на който се вижда как “г-н Комбс дава алкохолни напитки с примеси на непълнолетни и секс работнички в домовете си в Калифорния, Ню Йорк, Американските Вирджински острови и Флорида.”

“Съдебният спор никога не трябва да бъде първата възможност за разрешаване на даден спор. Ние подадохме иск заради отказа за преговори от другата страна,” заяви адвокатът на Джоунс пред PEOPLE.

В изявление за PEOPLE Шон Холи, адвокатът на Комбс, пише: “Лил Род не е нищо повече от лъжец, който е подал иск за 30 милиона долара, безсрамно търсейки незаслужено заплащане. Безразсъдното му нахвърляне на имена за събития, които са чиста измислица и просто не са се случили, не е нищо повече от прозрачен опит да събере заглавия. Разполагаме с убедителни и неоспорими доказателства, че твърденията му са пълни лъжи. Опитите ни да споделим тези доказателства с адвоката на г-н Джоунс, Тайрон Блекбърн, бяха пренебрегнати, тъй като г-н Блекбърн отказва да отговори на обажданията ни. Ще разгледаме тези нелепи твърдения в съда и ще предприемем всички подходящи действия срещу тези, които ги отправят."

Източник: people.com