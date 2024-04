Ребел Уилсън твърди, че член на кралското семейство я е поканил на оргия с наркотици, в дома на американски технологичен милиардер.

Актрисата не назовава името на кралската особа, но дава три подсказки: той е мъж, случило се е през 2014 г. и е "петнадесети или двадесети по ред за британския трон".

В мемоарите си Rebel Rising тя разказва как в последния момент е получила покана за партито на технологичен милиардер от кралската особа, който казал на свой приятел: 'Имаме нужда от повече момичета".

