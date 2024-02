Майката на Майли Сайръс откраднала съпруга си Доминик Пърсел от дъщеря си

Големи драми тресат семейството на Майли Сайръс, които в последно време разделиха членовете му. Въпреки че феновете наскоро станаха свидетели на разрив в отношенията на Майли и баща ѝ Били Рей, след като тя пропусна да му благодари, докато приемаше първата си награда "Грами", източник сподели пред изданието Us Weekly, че между Тиш и най-малката ѝ дъщеря Ноа също има сериозно напрежение. То е провокирано от новия съпруг на майката на Майли и Ноа, актьора Доминик Пърсел.

Miley Cyrus' mom Tish 'stole' hubby Dominic Purcell from daughter Noah as feud continues #TishCyrus #NoahCyrus #DominicPurcell https://t.co/Wxgi8prDgI pic.twitter.com/TvpRDVh25r

В началото на месеца в подкаст 56-годишната дама разказа любовната история, която стои зад познанството ѝ с Доминик. От разказа ѝ става ясно, че тя отдавна е била влюбена в звездата от сериала "Бягство от затвора".

По нейни думи той направил първата крачка към нея още през 2016 г., като ѝ писал в социалните мрежи. По това време обаче тя все още е била във връзка с бившия си съпруг и баща на децата ѝ Били Рей, пише dir.bg. Отговорила му чак през 2022 г., когато подала молба за развод с музиканта.

В интервюто тя добави също, че почти в началото на връзката са си казали и първото "Обичам те". Двамата вдигнаха сватба миналата година, на която обаче дъщеря ѝ Ноа и синът ѝ Брейсън не присъстваха. Тогава феновете на звездното семейство коментираха, че най-вероятно не са отишли, защото са "взели страната на баща им" и са против майка им да има нов мъж до себе си.

Tish Cyrus accused of 'stealing' husband Dominic Purcell from estranged daughter Noah as insider spills on ugly family feud. https://t.co/QKQek0UzoB pic.twitter.com/35TRMDcHpZ