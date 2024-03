Лунният американски апарат "Одисей" спря да функционира (СНИМКИ)

Първият американски космически апарат, стъпил на Луната след астронавтите от мисиите "Аполо" на НАСА, "замлъкна" седмица след като се преобърна близо до лунния Южен полюс, след като счупи крак при кацането, предаде Асошиейтед прес.

Спускаемият апарат "Одисей" на "Интюитив машинс" (Intuitive Machines) издържа по-дълго, отколкото частната компания очакваше, след като се преобърна на една страна с нарушена слънчева батерия и комуникация, припомня БТА.

Краят на апарата настъпи окончателно, когато диспечерите на полета получиха последна снимка от "Одисей" и подадоха команда към компютърните и енергийните му системи да останат в режим на готовност. Първоначалният план беше спускаемият модул да издържи на Луната около седмица.

Така спускаемият апарат ще може да се събуди след две до три седмици, ако оцелее по време на студената лунна нощ. Говорителят на "Интюитив машинс" Джош Маршал каза, че тези последни стъпки са изтощили батериите на спускаемия модул и са накарали "Одисей" да се "потопи в продължителна дрямка".

"Лека нощ, Оди. Надяваме се да се чуем с теб отново", съобщи "Интюитив машинс" чрез социалната мрежа Екс, известна преди като Туитър.

Before its power was depleted, Odysseus completed a fitting farewell transmission. Received today, this image from February 22nd showcases the crescent Earth in the backdrop, a subtle reminder of humanity’s presence in the universe.



