Земята временно ще има втора "мини луна"

От следващата седмица към Луната, най-близкото небесно тяло на Земята, ще се присъедини нов съсед: втора луна.

От 29 септември до 25 ноември, по изчисления на астрономите, 2024 PT5, който според учените е астероид, но са нарекли “мини луна”, ще обикаля около Земята. В крайна сметка той ще се освободи от гравитационната орбита на планетата.

За съжаление, с размери от едва около 10 метра, мини луната ще бъде изключително трудна за наблюдение от Земята, но въпреки това присъствието ѝ ще бъде налице в продължение на почти два месеца. Астероидът, който бе открит на 7 август от НАСА, произхожда от астероидния пояс Арджуна, където вероятно ще се върне, след като напусне орбитата на Земята.

BREAKING 🚨: Earth will temporarily have a mini-moon for two months On Sept. 29 an asteroid known as a ‘mini-moon’ is expected to make a single orbit around Earth and leave on Nov. 25th pic.twitter.com/JYEWXbdqXv

“Земята може редовно да улавя астероиди от популацията на близкоизточните обекти (NEO) и да ги придърпва в орбита, превръщайки ги в мини луни”, пишат изследователите Карлос де ла Фуенте Маркос и Раул де ла Фуенте Маркос в публикуваното си изследване, цитирано от Time.

Според НАСА, обект, близък до Земята, е всяко тяло, астероид или друго, което е “побутнато” от гравитационното привличане на близките планети, което ги тласка към съседство със Земята. НАСА разполага със собствена програма, която работи за проследяване на местоположението и орбитите на десетки хиляди 28 000 астероида, като за всеки NEO има страници с данни, включващи техните орбитални параметри и обобщения за близко приближаване.

Earth is about to gain a temporary mini-moon—asteroid 2024 PT5. Discovered on August 7, 2024, this asteroid is roughly 10 meters (33 feet) in diameter and will be captured by Earth's gravity from September 29 to November 25, 2024.



During this time, the asteroid will loop around… pic.twitter.com/xDZERy3CsS