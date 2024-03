Дръзката рокля на Емили Ратайковски едва скри бюста ѝ на партито след "Оскарите" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Моделът и актриса Емили Ратайковски нямаше за какво да присъства на церемонията по връчването на наградите Оскар тази година.

За сметка на това тя не пропусна нито едно от партита, които се състояха след награждаването. Появата ѝ трябваше да е запомняща се. За една нощ тя успя да направи фурор на няколко събития наведнъж, като запази най-ярката си поява за късно през нощта.

Красавицата пристигна на традиционното парти на Джей Зи и Бионсе почти чисто гола, пише jenata.blitz.bg.

Това не е първият път, когато една от най-влиятелните двойки в американския шоубизнес организира собствено парти след Оскарите. Трябва да се отбележи, че като цяло идеята за подобно събитие е много амбициозна идея. Това е така, защото в крайна сметка след главното филмово събитие на годината, партито на Vanity Fair е традиция от десетилетия. Най-големите звезди на Холивуд присъстват именно там.

Въпреки това семейство Картър решиха, че със сигурност ще има желаещи да посетят и тяхното "Златно парти". Все пак това е нощ за празнуване.

Емили Ратайковски е от онези знаменитости, които не могат да си позволят да пропуснат нито едно парти, дори важни събития да са насрочени по едно и също време. Въпреки, че не можем да отречем нейната привлекателност, мнозина се чудят какво прави Ратайковски в кино индустрията, имайки предвид, че не разполага със завиден актьорски талант. За сметка на това обаче провокациите и голотата ѝ се отдават.

В началото на вечерта красавицата избра дълга бяла рокля по нейните стандарти. А това означава да покаже колкото се може повече плът. Тя заложи на нестандартен тоалет, който се "движеше" при всяка нейна нова позиция на тялото и едвам скриваше гърдите ѝ, колкото да не излезе по гол бюст.

За сметка на това обаче на партито на арендби звездите тя реши да захвърли всяко благоприличие и отиде до прозрачна рокличка от шифон, под която прелестите ѝ бяха изцяло на показ.

Emily Ratajkowski Spotted at Jay-Z and Beyonce's Post-Oscar Party in Los Angeles



More images at: https://t.co/t2tNbDmAT6#EmilyRatajkowski #GAWBY pic.twitter.com/ncdRfiBgxE