Американският режисьор Джеф Баена се самоуби в дома си

Джеф Баена, сценарист и режисьор, известен и с брака си с актрисата Обри Плаза, е починал на 47-годишна възраст, потвърждават от списание PEOPLE.

Според информация на TMZ, асистент е открил тялото на Баена в дома му в Лос Анджелис в петък, 3 януари, около 10:30 ч. местно време. Парамедиците са констатирали смъртта му на място, а източници от правоприлагащите органи казват пред изданието, че режисьорът се е самоубил, което по-късно е потвърдено и от съдебния лекар. Според източници, той се е обесил. Представители на Баена не са коментирали официално трагичната вест.

Роден и израснал в Маями, Баена завършва филмово училище в Нюйоркския университет и след дипломирането си се мести в Лос Анджелис, за да преследва кариера в развлекателната индустрия. През годините натрупва повече от дузина режисьорски и филмови кредити.

Най-известен е с това, че е съавтор на сценария на филма I Heart Huckabees (2004) с участието на Джейсън Шварцман, Джуд Лоу и Наоми Уотс. По-късно прави режисьорския си дебют, пишейки и режисирайки Life After Beth, комедия със зомбита, в която участва и съпругата му Обри Плаза (на 40 години).

Director Jeff Baena and husband to Aubrey Plaza has sadly passed away at the age of 47. 🕊️ pic.twitter.com/qtteTpAEwp