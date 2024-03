Братът на принцеса Даяна е бил сексуално насилван като дете (ВИДЕО)

Братът на принцеса Даяна - 59-годишният Чарлз Спенсър разкри за изключително интимен и плашещ момент от живота си. Граф Спенсър разказа, че е бил сексуално малтретиран като дете. Той е бил насилван от 20-годишна възпитателка в частно училище, която го остригала и се гаврила с него, предава "Телеграф".

За пръв път Чарлз направил признанието пред личния си терапевт, но 17-години по-късно в своите мемоари говори открито за травмата, която е преживял в частното училище.

“Преминах през 10-дневен курс на терапия. Моят терапевт каза на всеки от нас: “Прошепнете ми една тайна, която не сте казвали на никого”, на ухо му казах, че като дете съм бил сексуално малтретиран от възрастен. Спомням си, че той изглеждаше шокиран. След това ме отведе настрани и ми каза: “Това е много сериозно!”, спомня си Чарлз Спенсър, като уточнява, че е събрал смелост да сподели за грубото посегателство едва, когато е навършил 42-години.

„На този етап имах деца“, споделя бащата на седем отрочета. „Внезапно се замислих: Какво, ако едно от децата ми бъде подложено на подобно нещо на 11-годишна възраст? Това накара кръвта ми да кипи. Тогава усетих пълното опустошение на това, което ми се беше случило", разказва още той.

Exclusive: Charles Spencer, Princess Diana’s only brother and the uncle of Britain's future King William, opens up to @CynthiaMcFadden about alleged abuse by staff members at his boarding school when he was a child. He shares more in his new memoir “A Very Private School.” pic.twitter.com/DFJgXYi0sl