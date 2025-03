Джон Ленън е почетен със специална колекция монети по повод 85 г. от рождението му

Джон Ленън е почетен със специална колекция британски монети по случай 85-годишнината на легендата на „Бийтълс“, предаде Асошиейтед прес, цитиран от Кралския монетен двор.

Монетите, които ще бъдат пуснати в продажба в понеделник, 17 март, включват портрет на Ленън, базиран на известната негова снимка, направена на покрива на нюйоркското му жилище от фотографа Боб Грюн през 1974 г.

Ленън бе застрелян от Марк Дейвид Чапман в Ню Йорк на 8 декември 1980 г. на 40-годишна възраст.

Името на музиканта е изписано отляво на портрета, а думата Imagine е в дясната половина като препратка към сингъла и албума му, издадени през 1971-а, година след като популярната четворка – Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар, се разделя и всеки тръгва по своя път, оставили незаличима следа в 60-те години на миналия век.

„Безспорно един от най-великите певци и автори на песни на всички времена, постиженията на Ленън като артист, активист и защитник на мира продължават да живеят и сега ще бъдат увековечени на монета“, каза Ребека Морган, директор на отдела за възпоменателни монети в Кралския монетен двор.

Кралският монетен двор, който сече монети на монарси от Алфред Велики през IX в. до крал Чарлз III в настоящето, има и други монети, посветени на музиканти – Пол Маккартни, Дейвид Боуи, „Куин“, „Ролинг Стоунс“ и Шърли Беси.

