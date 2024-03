Учени разкриха как са направени татуировките на Ледения човек Йоци (СНИМКИ)

Леденият човек Йоци, чиято мумия е на 5300 години, се е татуирал с техника, която е много сходна на съвременните, съобщи Сайънс алърт, позовавайки се на американски и датски учени.

По тялото на Йоци има 61 татуировки. Това са 19 групи от черни линии, повечето с дължина под 2 см. Те са по гърба, корема, лявата китка, долната част на краката. Досега специалистите приемаха, че са направени, като в прорези по кожата са втрити сажди. Ново изследване показва, че са направени по-скоро с убождане.

Арън Дитър-Улф от Отдела по археология на Тенеси, Мая Сиалук Якобсън, която изследва традициите за татуиране на инуитите в Дания, и татуировчикът Дани Риди от Нова Зеландия са използвали четири различни техники, за да възпроизведат татуировките на Йоци върху крака на Риди, оставили са ги да заздравеят и след това ги сравнили с оригиналите. Те старателно са описали всеки процес, как изглеждат раните, белезите и татуировките с времето. След това са ги съпоставили с древните татуировки.

Всеки път, когато инструментът за татуиране разкъсва кожата, той прави малка рана, а всички рани имат отличителни черти, които зависят от начина, по който са били създадени, обяснява Дитър-Улф. Докато при техниката на разрязване се получават прави и чисти ръбове от острието, то при техниката на убождане с ръка се получават малки припокриващи се точки или неправилни форми.

Екипът установява, че разрезите върху Йоци най-много приличат на последния метод и вероятно са направени с костно или медно шило - малък заострен инструмент.

Резултатите от изследването са публикувани в European Journal of Archaeology.

Мумията на Йоци е открита от туристи през 1991 г., когато се показва от леда в Алпите на около 3200 м надморска височина.