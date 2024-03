Мечка подгони скиор на писта в Румъния (ВИДЕО)

Кадри в социалната мрежа X показват как мечка преследва скиор в трансилванските гори в Румъния. Мъжът примамва хищното животно, което се натъкнало на група туристи, пише bgonair.bg.

Докато го преследва по пистата, мъжът не спира да се шегува, защото мечката изглежда напълно добронамерена и очевидно се забавлява, препускайки по снега.

Romanian ski instructor chased by a bear in the Transylvanian forests.



The man lured the bear away from a group of tourists so no one else would get hurt.



While being chased, the man kept cracking jokes.



🇷🇴 pic.twitter.com/XhMw4O2eyX