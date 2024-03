Кралица Камила: Чарлз се чувства много добре

Британската кралица Камила съобщи днес, че съпругът ѝ крал Чарлз Трети, който се лекува от рак, се чувства "много добре", предаде Ройтерс, като цитира приветствените ѝ думи по време на посещение в Северна Ирландия.

Монархът, който се лекува от неуточнен вид рак, не е бил виждан на публични места от януари. В негово отсъствие кралицата и престолонаследникът принц Уилям представляват кралското семейство пред обществеността.

Britain's Queen Camilla said her husband King Charles, who is being treated for cancer, is doing "very well" as she greeted people during her visit to Northern Ireland.

