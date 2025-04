Как климатичните промени промениха света, в който живеем

Днес повече от всякога говорим за климатичните промени и за вредата, която те нанасят на планетата ни. Въпреки множеството усилия, радикално решение все още липсва, а времето за промяна става все по-малко. Доказателства за това ни предоставя самата история - и една от най-емблематичните снимки, правени някога, предава Lifestyle.bg.

Celebrating #EarthDay with the breathtaking and iconic Blue Marble picture of Earth from the 1972 Apollo 17 mission. This timeless photograph is one of the most widely distributed images in existence. pic.twitter.com/BsngcbVZYR