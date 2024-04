Халф от Ла Лига: Неизбежно беше Мбапе да се озове в най-великия клуб в историята на футбола

Халфът на Атлетик Билбао Андер Ерера е напълно убеден, че следващия клуб на суперзвездата на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе ще бъде Реал Мадрид. Ясно е, че нападателят ще напусне “Парк де Пренс” като свободен агент след края на сезона, но все още не е обявено коя е следващата му футболна дестинация. От друга страна, опитният полузащитник е добре запознат с френския национал, тъй като двамата бяха съотборници в състава на парижани между 2019 и 2022 година.

“Разбира се, че го виждам в Мадрид. Рано или късно, пътищата им щяха да се пресекат. Неизбежно беше Мбапе да се озове в най-великия клуб в историята на футбола. Аз съм юноша на Сарагоса, като съм играл в Манчестър Юнайтед и ПСЖ, но очевидното не може да се отрече. Най-добрите играчи в историята трябва да бъдат свързани с най-добрия клуб в историята, а това е Реал Мадрид”, заяви Ерера пред “Ел Чирингито”.

