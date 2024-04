Майкъл Дъглас се оказа братовчед на Скарлет Йохансон

Майкъл Дъглас получи изненадата на живота си в предаването на тв канала PBS - Finding Your Roots, научавайки, че е роднина с друга известна холивудска звезда, Скарлет Йохансон.

Дългогодишната поредица, водена от историка Хенри Луис Гейтс-младши, разгледа родословното дърво на звездата от "Първичен инстинкт", за да разкрие отдавна изгубени тайни.

В края на всеки епизод Гейтс сравнява ДНК-то, което е събрал от своите гости, с ДНК-то на други знаменитости, които са участвали в шоуто.

Michael Douglas Discovers He's Related to Scarlett Johansson on 'Finding Your Roots': 'Are You Kidding?' https://t.co/dTRDo2PiAt