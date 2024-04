Били Айлиш издава нов албум след месец (ВИДЕО)

Били Айлиш е подготвила нова музика, която ще дебютира тази пролет. Певицата обяви на страницата си в Instagram в понеделник, че третият ѝ студиен албум, озаглавен “Hit Me Hard and Soft”, ще излезе на 17 май.

Айлиш сподели своя снимка под водата, на която изглежда, че е изпаднала от отворена врата. Към нея тя написа, че тя, заедно с брат ѝ Финиъс О’Конъл, с когото често пишат музика заедно “наистина няма как да са по-горди с този албум и нямат абсолютно никакво търпение да го чуете."

Певицата също така сподели, че няма да прави традиционно разпространение, като пуска сингли преди датата на дебюта на албума. Вместо това тя написа: “Искам да ви го дам наведнъж.”

В неделя Били Айлиш загатна за издаването на нова музика с видеоклип, подкрепен от нещо, което вероятно е откъс от една от новите ѝ песни.

Новият албум идва след наградата Оскар за Били и Финиъс през март за песента им към филма “Барби" - "What Was I Made For". Преди това дуото спечели "Оскар" за оригинална песен през 2022 г. за “No Time to die”.

През 2020 г. Aйлиш влезе в историята на наградите "Грами", когато грабна четирите най-големи награди на вечерта – най-добър нов изпълнител, запис на годината, песен на годината и албум на годината – за дебютния си албум “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

На 18 години тя стана най-младият солов изпълнител, печелил някога наградата за албум на годината, като счупи рекорда на Тейлър Суифт, която на 20 години спечели категорията за “Fearless.”

Албумът, заедно с втория ѝ студиен албум, 2021’s “Happier Than Ever,”, е написан и продуциран от О’Конъл.