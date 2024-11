Риана намекна, че е приключила с музиката: Бог има други планове за мен (ВИДЕО)

Напук на очакванията на най-верните ѝ фенове, Риана допълнително подхрани слуховете за пенсиониране, докато участваше като диджей на събитие на Fenty Beauty в родния ѝ Барбадос.

Докато говореше пред препълнена тълпа, която беше там, за да отпразнува откриването на магазин Fenty, певицата каза: „Музиката беше нещото, което привлече вниманието, но Бог имаше други планове за мен.“

Макар че хитовата изпълнителка по-рано обеща да пусне нова музика в бъдеще, феновете на Риана приеха съобщението ѝ като знак, че нейното оттегляне от звукозаписната индустрия може да дойде по-скоро от очакваното.

“Успях да създавам по начини, които бяха много искрени и неподправени, органични и автентични за нещата, които обичам. Така че дори не се чувства като работа”, допълни създателката на редица хитове през последните 10 години.

