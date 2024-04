Сгодена ли е Лейди Гага? (СНИМКИ)

Лейди Гага предизвика слухове за годеж, след като феновете забелязаха огромно допълнение към колекцията ѝ от бижута.

Изпълнителката, която се среща с приятеля си Майкъл Полански от 2019 г., беше забелязана да носи масивен диамантен пръстен на левия си пръст, докато се разхождаше из Западен Холивуд, Калифорния, в неделя.

38-годишната Гага носеше дълго черно палто за разходката, което съчетаваше с черна риза под него и чифт класически черни обувки и голяма чанта от Bottega Veneta. Тя беше забелязана да се усмихва, докато пръстенът се виждаше да се показва изпод палтото.

