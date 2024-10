Дженифър Гарнър предизвика слухове за годеж (СНИМКА)

Дженифър Гарнър отново предизвика слухове за годеж с Джон Милър, след като беше забелязана със златен пръстен с тюркоазен камък на безименния пръст по време на пътуване из Лос Анджелис в събота, пише PageSix.Гарнър допълни визията си с изискани златни обеци и естествен грим.

52-годишната актриса, която преди беше омъжена за Бен Афлек (от 2005 до 2018 г.), има дългогодишна връзка с бизнесмена Джон Милър, с когото се среща от 2018 г.

Това не е първият случай, в който Гарнър предизвиква подобни слухове – през ноември 2021 г. тя носеше различен златен пръстен с интересен дизайн, включващ диаманти. Тогава тя показа бижуто по време на живо предаване в Instagram заедно със своята колежка от „13 Going on 30“ Джуди Гриър, но не коментира пръстена.

Гарнър и Милър за първи път бяха свързани като двойка през октомври 2018 г., само няколко седмици след като тя и Афлек финализираха развода си.

Двойката наскоро беше заснета в Лос Анджелис, разхождайки се в Брентуд Парк хванати за ръце. Гарнър беше облечена в елегантен ежедневен стил с розов пуловер, флорална пола и кафяви маратонки, докато Милър се съчета с нея в пуловер с деколте в подобен цвят, дънки и кафяви обувки.

BenAffleck ex Jennifer Garner and her boyfriend, John Miller were spotted on a romantic stroll in Los Angeles on Friday.🤩🥰 pic.twitter.com/PE4j2rKYWE