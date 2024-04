Учени наблюдават завръщането на огромно езеро, пресушено преди 130 г.

Езерото Туларе, разположено в долината Сан Хоакин в Калифорния, някога е било един от най-големите сладководни басейни в САЩ. Но преди около 130 години то е изчезнало - до голяма степен благодарение на алчността на колонизаторите, които пресушили водите му, за да създадат обработваеми земеделски земи. И все пак миналата година някогашното заветно езеро внезапно се появи отново, носейки със себе си както положителни, така и болезнени последици.

В края на XIX в. Туларе се е простирал на повече от 100 мили дължина и 30 мили ширина и е бил "най-големият сладководен басейн на запад от река Мисисипи", обяснява Вивиан Ъндърхил от Североизточния университет в прессъобщение.

По това време в нея има толкова много вода, че един параход може да пренася "селскостопански продукти от района на Бейкърсфийлд до Фресно (в сърцето на долината Сан Хоакин) и след това до Сан Франциско" - разстояние от близо 300 мили (482 км) - казва тя.

През следващите десетилетия обаче "родовите езера" и свързващите ги водни пътища, които са направили такъв маршрут възможен, са почти изчезнали благодарение на създаденото от човека напояване.

Езерото Туларе, наречено "Пааши" от местното племе тачи йокут, се захранва предимно от топенето на снеговете в планините Сиера Невада, а не от валежите, които са оскъдни в региона. По данни на Националната метеорологична служба Фресно получава средно малко над 10 инча дъжд годишно, а понякога само три, пише glasnews.bg.

