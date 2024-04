Големият бариерен риф е в най-тежкия си период на избелване досега

Големият бариерен риф в Австралия преминава през най-тежкия си период на избелване досега, съобщи АФП, позовавайки се на изявление на службата за управление на морския парк. Причината за избелването са климатичните промени. В съобщението си властите уточняват, че ефектът върху коралите от повишаване на температурата на водата в настоящия период е най-видимият досега.

Новото побеляване беше обявено през март. Това е петото подобно явление за осем години, пише БТА.

Големият бариерен риф се простира на 2300 км и е определян като най-голямата структура от живи организми в света. Състои се от над 600 вида корали, които представляват естествен хабитат на 1625 вида риби. Според наблюденията около 730 колонии от 1000 наблюдавани са побелели.

Феноменът на побеляването се провокира от повишаването на океанските температури, което води до увреждане на водораслите, придаващи цвят на коралите. Ако температурите останат високи, коралите стават напълно бели и умират.

Australia's spectacular Great Barrier Reef is experiencing the most widespread bleaching on record, with 73 percent of surveyed reefs damaged ➡️ https://t.co/a0KINLO5pi pic.twitter.com/Peqle44D38

В много райони на морския парк коралите са изложени на екстремно високи температури, подчерта службата за управление на парка. През 2023-2024 г. лятото в Южното полукълбо беше второто най-топло в историята на наблюдавания регион.

Големият бариерен риф е невероятна екосистема и независимо от факта, че ни показва своята устойчивост, това лято беше много тежко, каза Роджър Бийдън, научен ръководител на службата за наблюдение на морския парк.

Журналисти на АФП са посетили най-засегнатите от побеляването зони. В района на остров Лизард, намиращ се на североизток от брега, 80 процента от коралите са побелели в рамките на това лято.

Ан Хогет e морски биолог и живее на о. Лизард от 33 години. По думите ѝ по времето на установяването ѝ побеляване се е наблюдавало веднъж на десет години. Днес то се случва всяка година в различен мащаб. "Все още не знаем дали коралите ще могат да се възстановят", каза тя.

The Great Barrier Reef is facing a global mass bleaching event, confirmed by @NOAA. 💔



Australia must lead with ambitious emissions reduction targets to safeguard our precious reef. 🪸



Without action, we risk irreversible damage. ⌛



More: https://t.co/t8FaGlL9CW #SaveOurReef pic.twitter.com/eEQ04FhXbt