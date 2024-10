Вода блика през пясъчните дюни след редки валежи в пустинята Сахара (ВИДЕО)

Редки порои са оставили сини лагуни сред палмите и пясъчните дюни на пустинята Сахара, подхранвайки някои от най-сухите ѝ райони с повече вода, отколкото е имало от десетилетия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Пустинята в югоизточната част на Мароко е сред най-сухите места в света и в нея рядко вали в края на лятото.

Мароканското правителство съобщи, че два дни валежи през септември са надхвърлили средните годишни стойности в няколко региона, в които годишно падат по-малко от 250 милиметра, включително Тата, един от най-силно засегнатите райони.



В Тагуните, село на около 450 километра южно от столицата Рабат, са отчетени над 100 милиметра за 24-часов период.

След бурите са останали поразителни гледки на вода, която блика през пясъците на Сахара сред замъци и пустинна флора.

Сателитите на НАСА показват прииждаща вода, която запълва езерото Ирики - известно езерно дъно между Загора и Тата, пресъхнало от 50 години.

