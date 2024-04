Били Айлиш предизвика слухове за връзка с жена (ВИДЕО)

Били Айлиш може да има ново гадже.



Младата певица присъства на фестивала Coachella през уикенда. Там тя е била забелязана да се целува с жена. Става дума за Куен Блекуел, която е известна като ютюбър.



В социалната мрежа Х вече се появиха няколко клипа, на които се вижда как звездите се целуват. Двете са танцували заедно на фестивала.

"Били Айлиш беше забелязана да се целува с Куен Блекуел на Coachella", пишат от "Pop Tingz", цитирани от teenproblem.net.

Още през март ютубърката сподели в Instagram Stories клип, на който се вижда как с Били се забавляват. Там се забелязваше как Айлиш ближе Куен по врата.



Всичко това накара феновете да смятат, че изпълнителката и ютубърката са най-новата звездна двойка.

Billie Eilish KISSES Youtuber Quenlin Blackwell during raucous Coachella party - five months after confirming she was attracted to women https://t.co/THTHginuFh