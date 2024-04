Виктория Бекъм покани десетки звезди на бляскавото парти за 50-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Когато Виктория Бекъм навърши 50 години, няма как да не вдигне толкова бляскаво и звездно парти, че за него да се говори дълго след това.

Бившата членка на Spice Girls и моден дизайнер отпразнува своя 50-ти рожден ден по-рано тази седмица и отбеляза крайъгълния камък в събота, 20 април, с невероятен и пълен със звезди купон.

Виктория пристигна на партито — която се проведе в Oswald's, частен клуб само за членове в Лондон — в прозрачна ментовозелена рокля и ходеше с патерици, които наскоро заеха изненадващо място в гардероба ѝ поради нараняване на крака. Тя, разбира се, беше обградена от други членове на сплотения клан Бекъм, включително съпруга ѝ Дейвид Бекъм, дъщеря ѝ Харпър, 12, и тримата ѝ сина: Бруклин, 25, Ромео, 21, и Круз, 19.

Семейство Бекъм заложи на тоалети изцяло в черно-бяло, за да може майка им да блесне на специалния си ден.

Victoria Beckham arrives at her star-studded 50th birthday party in glamorous gown and crutches https://t.co/901raowTAG pic.twitter.com/3PavFjA1g4 — Page Six (@PageSix) April 20, 2024

Gordon Ramsay, Eva Longoria and more celebs gathered to celebrate the designer’s special day. pic.twitter.com/XUO46WDVzJ — CR (@CarmenInUSA) April 21, 2024

Но кои звезди посетиха бурния купон на Виктория Бекъм?

На пристигане в клуба бяха заснети две от колежките на Виктория от Spice Girls. В последствие стана ясно, че бандата се е събрала, за да изпълни една от най-емблематичните песни на партито - Stop. Кадри от паметното събитие бяха заснети от самия Дейвид Бекъм.

Гери Халиуел-Търнър (известна още като Джинджър Спайс) пристигна на партито на Пош Спайс в бяла рокля без презрамки с детайли от панделки.

Мел Би (Scary Spice) излезе в яркочервена рокля и сякаш кимна към дните си в Spice Girls — и по-специално нейният афинитет към животинските щампи — с чифт токчета с леопардов принт и чанта в същите шарки.

🚨 ALL FIVE SPICE GIRLS ARE IN ATTENDANCE FOR VICTORIA BECKHAM’S 50TH BIRTHDAY! 🚨 pic.twitter.com/jsNFfbS2iE — Nathan Lomax-Fay (@NathanLomaxFay) April 20, 2024

Друг гост от музикалния свят беше Марк Антъни, който пристигна на тържеството за рождения ден ръка за ръка със съпругата си Надя Ферейра.

Елитът на Холивуд също демонстрира присъствие на празника на Виктория, а лидерът на глутницата беше не кой да е, а Том Круз, който облече смокинг и папийонка за случая. Звездата от „Мисията невъзможна“ беше сниман ухилен до уши, докато влизаше в частния клуб.

on his way into Victoria Beckham’s 50th birthday party you know that’s right pic.twitter.com/0reKUtdpuO — tweety (@tweetyenergy) April 20, 2024

Ева Лонгория и съпругът ѝ Хосе Антонио "Пепе" Бастън също бяха видени в стилни тоалети за тържеството, заедно с Джейсън Стейтъм, към когото се присъедини годеницата му Роузи Хънтингтън-Уайтли.

Като дългогодишен приятел на Виктория и Дейвид, кулинарият Гордън Рамзи също беше в списъка с гости. Знамениият готвач пристигна в клуба, за да отпразнува специалния ден на Виктория със съпругата си, Тана Рамзи.

Ден преди рождения си ден Виктория сподели емоционално послание със свои размисли в Instagram, като написа:

“Докато се приготвям да навърша 50 (на токчета, разбира се!), се чувствам толкова благословена, че постигнах този крайъгълен камък. Благословена, но също така завършена и дълбоко удовлетворена. Не само за това къде съм като жена, но и за това докъде са стигнали моите марки за мода и красота,” — продължи тя. “Амбицията ми винаги е била да дам възможност на жените и да ги накарам да се почувстват като най-добрата версия на себе си. За мен това означаваше да се доверя на инстинкта си и никога да не правя компромис с творческата си визия.”

В същата публикация дизайнерката каза, че кариерата ѝ се движи — от звездата на Spice Girls през моден дизайнер до магнат на красотата — и я е научила да “мечтае на голямо”.

“Вярвам, че можеш да бъдеш много неща”, написа тя. “Поп звезда, майка, съпруга, дизайнер… Моята страст винаги е била да мечтая за големи неща, а след това за още по-големи! Първо повярвайте в себе си — всичко останало ще последва.”

Тя също така поздрави Дейвид за подкрепата му през 25-годишния им брак, както и четирите им деца, като написа, че „ако си истински късметлия, ще намериш някой, който вярва в теб дори повече от теб самия".

“Дейвид, аз съм вечно благодарна за твоята безусловна любов и подкрепа и за нашите прекрасни деца, вие ме допълвате,” тя написа. “Толкова съм горда, толкова съм във възторг от любезните, трудолюбиви и талантливи личности, в които всички се превръщате.”