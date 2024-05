Бритни Спиърс се сби с приятеля си (СНИМКИ)

Бритни Спиърс е "в безопасност у дома", след като парамедици реагираха рано сутринта в четвъртък, 2 май, на сбиване между поп звездата и нейния приятел Пол Ричард Солиз в хотел в Лос Анджелис, съобщиха два източника, близки до Спиърс.



Спиърс е наранила крака си и не е била лекувана от медицински персонал, който е бил извикан в Шато Мармон, казаха източниците, добавяйки, че Спиърс си е тръгнала със собствена охрана и без приятеля си, съобщи NBC News.



В Instagram в четвъртък следобед Спиърс каза, че е усукала глезена си и парамедиците се появили на вратата ѝ "незаконно".

Britney Spears gets into fight with boyfriend Paul Richard Soliz at LA hotel, ambulance called: She's 'home now and is safe'

Те не влезли в стаята ѝ, каза тя, но се почувствала "абсолютно тормозена" и добави, че се мести в Бостън.



Представители на Спиърс не отговориха веднага на искане за коментар относно този конкретен инцидент.



Говорител на пожарната в Лос Анджелис не идентифицира Спиърс като гласът от обаждане на 911 в Шато Мормон, но потвърди, че парамедиците са били изпратени в хотела в четвъртък сутринта след съобщение, че жена е ранена, предава "Фокус".

BRITNEY SPEARS: Paramedics were allegedly called to the Chateau Marmont in Los Angeles last night (or early this morning), where BRITNEY was hanging with her ex PAUL RICHARD SOLIZ and some friends.



People claimed to have heard her screaming and claimed she was "out of control"