Хейли Бийбър показа наедрялото си коремче (СНИМКИ)

Тази година моделът Хейли Бийбър ще става майка за първи път.

Само преди седмица стана известно, че Хейли и Джъстин Бийбър очакват дете, припомня vesti.bg. Според чуждестранни източници в момента моделката е бременна в шестия месец. След изявлението Хейли започна да се появява на публични мяста по-често, а също така сподели сладки снимки с феновете си със закръглено коремче.

The prettiest mama to be 🥹💖 pic.twitter.com/nNKys6ijBd