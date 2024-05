Арестуваха Грета Тунберг на пропалестински протест на "Евровизия" (ВИДЕО)

Активистката Грета Тунберг е задържана от шведската полиция в Малмьо в събота (11 май) за участие в пропалестински протест пред сградата на "Евровизия", става ясно от съобщение на полицията, публикувано късно в неделя (12 май), пише The Jerusalem Post, предаде "Фокус".



Тунберг се е присъединила към марша Stop Israel в Малмьо, където хиляди души са протестирали срещу участието на Израел в състезанието.



Тунберг е ескортирана от полиция от протеста, заедно с още няколко души.

Според кадри от инцидента Тунберг, която е носела кефия, е била изведена от полицаите от събитието. В изявление на полицията се посочва, че тя е "обработила редица неразрешени публични събирания" и е задържала няколко души, но не става ясно веднага дали Тунберг е сред тях или срещу нея са повдигнати някакви обвинения.

I just feel like sharing this moment of Greta Thunberg being arrested after protesting outside Eurovision 😂 pic.twitter.com/T7om9kbQbp

"Тук съм, за да покажа, че според нас е възмутително и непростимо "Евровизия" да позволи на Израел да участва, докато извършва геноцид", коментира Тунберг в изявление.



Демонстрацията е била организирана в знак на протест срещу участието на Израел в конкурса "Евровизия", докато Израел води война в Газа. 20-годишната израелска певица Еден Голан се класира за участие в 68-ото издание на песенния конкурс по-рано тази седмица.

Greta Thunberg outside Eurovision: “I’m here to show we think it is outrageous and inexcusable for Eurovision to let Israel participate while committing a genocide.”#ESC #Eurovision2024 #Eurovision #ESC2024 pic.twitter.com/mCcyaJW5GY