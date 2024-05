"Сърцето ми е толкова пълно": Парис Хилтън с непоказвани досега кадри на децата си (ВИДЕО)

Парис Хилтън празнува един много специален Ден на майката като майка на две деца!

В неделя, 12 май, мултифункционалната красавица сподели в Instagram видео по този повод, в което са показани невиждани досега моменти между нея, сина ѝ Финикс и дъщеря ѝ Лондон, които тя споделя със съпруга си Картър Реум.

Видеото — на фона на песента на Хилтън със Сиа, "Fame Won't Love You" — започва с кадър на риалити звездата и 43-годишния Реум, които държат двете си деца, докато седят на одеяло за пикник. Има и сладко клипче, в което Реум движи ръцете на Феникс, сякаш той танцува по време на фотосесия.

View this post on Instagram

Хилтън подчертава връзката между майка и син, докато двамата играят заедно и размахват крака в басейна в един кратък клип, а друг показва колко е възхитена Хилтън да бъде майка на момиче, докато се усмихва на дъщеря си.

Тя също така сподели отделни видеоклипове, в които Лондон си играе с любимата си кукла, а Финикс се забавлява в басейна със семейните кучета. Има дори кратък откъс, на който Финикс нежно люлее стола на сестра си.

Paris Hilton Celebrates First Mother's Day as a Mom of 2: 'My Heart Is So Full Today' https://t.co/VO05X45EEO