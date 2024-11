Мишел Йео се „чувства провалена“, защото няма деца (ВИДЕО)

Мишел Йео, известната актриса и носителка на "Оскар", говори откровено за борбата си с безплодието и как то е оставило дълбок отпечатък върху личния ѝ живот. В интервю за BBC Radio 4's Woman's Hour, излъчено в понеделник, 18 ноември, 62-годишната звезда разказа за трудните емоции, които е преживяла.

„Чувствах се като провал, защото нямам деца“, сподели Йео. „Най-тежките моменти бяха тези, когато всеки месец се питаш ‘защо’. В един момент осъзнаваш, че трябва да спреш да се самообвиняваш. Някои неща просто не функционират така, както ти се иска.“

Йео подчерта важността на приемането и продължаването напред: „Просто трябва да се научиш да се отказваш и да продължиш напред. И мисля, че всеки трябва да достигне до точката в живота си, когато спира да се самообвинява“

