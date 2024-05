На Венера има повече вулкани, отколкото се смяташе досега

Венера изглежда е вулканично по-активна, отколкото се смяташе досега, сочи скорошно проучване на стари изображения, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Това твърдят учени, чийто нов анализ на радарни изображения отпреди десетилетия е забелязал доказателства за изригвания на две допълнителни места на повърхността на негостоприемната планетарна съседка на Земята, пише БТА.

Радарните изображения, получени от космическия апарат "Магелан" на НАСА от 1990 до 1992 г., показват големи потоци лава на тези две места в северното полукълбо на Венера, казват изследователите. Тези констатации, заедно с предишни изследвания, показват, че вулканичната активност на планетата е сравнима със земната, допълват те.

"Магелан" картографира 98% от повърхността на Венера. През последните години напредъкът в компютърните възможности улесни анализа на радарните данни на "Магелан".

"Тези открития значително променят разбирането ни за степента на вулканична активност на Венера, като предполагат, че тя може да е много по-активна, отколкото се смяташе досега", заяви планетарният учен Давиде Сулканезе от университета "Д'Анунцио" в Пескара, Италия, научен ръководител на изследването, публикувано тази седмица в списание Nature Astronomy.

NEW: Everyone thought Venus is volcanically active—but its thick atmosphere has prevented anyone from knowing for sure.



Now, thanks to the memories of a long dead spacecraft, scientists’ve found something spectacular: two huge lava flows!



Me @NYTScience https://t.co/kPvBzPpfep pic.twitter.com/ssFhC5cEgT