Фен съди Мадона заради "порнография без предупреждение" по време на концертите ѝ

Мадона е съдена от фен, който твърди, че е бил "измамен" от нейното световно турне Celebration.

Според съдебни документи, получени от PEOPLE, Джъстен Липелс е подал колективен иск срещу 65-годишната певица в Калифорния в четвъртък, 30 май, в който твърди, че Кралицата на попа и нейният промоутър Live Nation “подлъгали посетителите на концерти да си купят “скъпи билети” за концертите от турнето ѝ Celebration Tour, проведени през февруари и март, които “умишлено и измамно” са скрили информация в маркетинга си.

В съдебната жалба ищецът твърди, че Мадона и Live Nation не са информирали купувачите на билети, че планираните концерти на певицата в четири калифорнийски зали няма да започнат навреме “както е обещано, ”вместо това ще трябва да чакат до след 22:00 часа, за да започнат концертите."

В иска се твърди също, че посетителите на концертите са били “принуждавани да гледат топлес жени”, симулиращи “сексуални действия” на сцената по време на концертите на Мадона”, “подлагайки ги на порнография без предупреждение.”

По време на цялата си кариера Мадона поддържа сексуално позитивна среда, като шоутата ѝ включват еротични танци, докосвания и дори танци в скута, както стана ясно наскоро с Малума и Рики Мартин.

В жалбата от май Мадона е обвинена, че е участвала в “нечестни, незаконни, измамни бизнес практики”, които са демонстрирали нейното “лекомислено неуважение към феновете”

Според документите ищците съдят изпълнителката на "Like a Virgin" и изброените страни за неуточнено обезщетение за нарушаване на писмен договор, небрежно въвеждане в заблуждение, емоционален стрес, нелоялна конкуренция и фалшива реклама.

Представител на Мадона не е коментирал съдебния иск.

