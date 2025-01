Джъстин Балдони съди в. "Ню Йорк Таймс" за 250 млн. долара след скандала с Блейк Лайвли

Режисьорът на "Никога повече" Джъстин Балдони заведе дело срещу в. "Ню Йорк таймс" за клевета заради публикация, че е тормозил сексуално и се е опитал да очерни репутацията на звездата на филма Блейк Лайвли, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Искът за 250 млн. долара е подаден във Върховния съд на Лос Анджелис и е поредният ход в разрастващия се скандал, който предизвиква голям отзвук в Холивуд. В него се твърди, че "Ню Йорк Таймс" и Лайвли са координирали клеветническа кампания срещу Балдони и деветимата негови колеги, подписали жалбата.

"Ню Йорк таймс" обяви, че планира "енергична защита" срещу иска.

Сред ищците са главният продуцент на филма Джейми Хийт, продуцентската му компания Wayfarer Studios и експертът по кризисни комуникации Мелиса Нейтън, чието текстово съобщение е цитирано в заглавието на материала на вестника от 21 декември: "Можем да погребем всеки: в холивудската машина за клевети".

Написаната от Меган Туихи, Майк Макинтайър и Джули Тейт статия беше публикувана точно след като Лайвли подаде жалба, която обикновено е предшественик на съдебен иск в Калифорнийския отдел за граждански права срещу Балдони.

Както в жалбата, така и в статията на "Ню Йорк Таймс" се твърди, че Балдони е привлякъл публицисти и кризисни мениджъри в план за унищожаване на репутацията на Лайвли, ако тя разгласи притесненията си от снимачната площадка.

Justin Baldoni Files $250 Million Lawsuit Against New York Times Over Blake Lively Story: It Relied on Her 'Self-Serving Narrative' (EXCLUSIVE) https://t.co/ANJ64IsPl5