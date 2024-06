Принц Хари може да обжалва отказа за обществено финансирана охрана във Великобритания

Принц Хари получи разрешение да обжалва отказа на британското правителство да му осигури обществено финансирана полицейска охрана във Великобритания, съобщиха АП и Ройтерс, цитирани от БТА.

Апелативният съд даде зелена светлина на херцога на Съсекс да оспори решението, постановено по-рано тази година във Висшия съд в Лондон. Разрешението за обжалване е било дадено още през май, но за него бе съобщено едва този четвъртък, 6 юни.

Prince Harry has been given permission to appeal against the rejection of his legal challenge to the British government's decision to take away his police protection when he is in Britain, his lawyer said https://t.co/tmjhqwATv6 pic.twitter.com/3gcpgctYwJ