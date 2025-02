Меган Маркъл смени името на бранда си, някои съзряха намек към кралското семейство (ВИДЕО)

Меган Маркъл направи рязък обрат, като се отказа от името American Riviera Orchard и представи новия си бранд – As Ever (Както винаги). Промяната съвпада със старта на нейния нов сериал With Love, Meghan (С обич, Меган) по Netflix, който ще бъде достъпен след две седмици.

На новия уебсайт на As Ever бе качена снимка на Меган, тичаща хваната за ръка с дъщеря си, принцеса Лилибет. Според източници, херцогинята на Съсекс се е сблъскала с редица трудности при търговската марка на предишното име American Riviera Orchard, което вероятно е довело до решението за промяна.

„Изненада! Шокирана съм, че успяхме да запазим това в тайна толкова дълго... Миналата година си помислих, че American Riviera звучи страхотно – това е името на моя квартал в Санта Барбара. Но то ме ограничаваше само до продукти, произведени в този регион. След това Netflix не само се превърна в мой партньор за шоуто, но и в партньор в бизнеса. Това беше огромно.“

Меган разкрива, че е запазила името As Ever още през 2022 г., но е чакала точния момент, за да го обяви.

Това не е първият път, в който Меган споделя своите страсти към кулинарията, градинарството и естетиката. Преди брака си с принц Хари, тя водеше успешния лайфстайл блог The Tig, който закри малко преди да стане част от кралското семейство. Във видеото тя прави тънка забележка към монархията:

„Винаги съм обичала да готвя, да творя, да се грижа за градината. Това е, което правя, но през последните няколко години не можех да го споделям по същия начин. Сега вече мога.“

Когато миналата година обяви American Riviera Orchard, Меган изпрати мостри от домашно приготвено сладко на известни личности, които споделиха за това в социалните мрежи. Новият бранд също ще включва конфитюри.

„Разбира се, ще има плодови конфитюри! Мисля, че вече е ясно за всички, че сладкото е моята страст,“ споделя тя. „Но този път ще предложа и други продукти, които използвам в дома си. Време е да ги споделя с вас.“

В описанието към видеото в Instagram, Меган пише:

„Някои от вас може би вече са чували слухове за това, което създавам. След две седмици стартира моят сериал по Netflix, но има и нещо друго, върху което работя. С радост ви представям As Ever – бранд, в който вложих сърцето си.“

Тя обяснява значението на името:

„As Ever означава ‘както винаги е било’ или ‘по същия начин, както досега’. Ако сте ме следвали още от времената на The Tig, ще разберете, че това определение важи напълно за мен. Този нов етап е продължение на всичко, което винаги е било моята страст – храната, градинарството, естетиката, малките радости в ежедневието.“

Новият сайт на бранда, подобно на този на American Riviera Orchard, включва възможност за абониране за новини и носи мотото „Запази своето място на масата“. Логото му е с палмово дърво и две колибрита.

Според патентна заявка за As Ever от 2022 г., брандът ще предлага артикули като покривки за маса, салфетки, свещи, конфитюри и дори бижута.

Смяната на името идва на фона на сериозни пречки около търговската марка American Riviera Orchard. Миналия септември беше разкрито, че заявката на Меган за патент е била отхвърлена. Тя получи тримесечен срок за отговор на възраженията на Американското патентно ведомство (USPTO), с предупреждение, че липса на реакция може да доведе до отхвърляне на заявката.

Допълнително, компанията Harry & David, собственик на запазената марка Royal Riviera – използвана за висококачествени круши, отглеждани в Орегон, подаде протест срещу бранда на Меган. Техният адвокат твърди, че има „сериозна вероятност за объркване“ между двете марки. Делото бе възложено на Марко Райт, главен юрист в USPTO.

С новото си начинание, Меган Маркъл не само търси успех в лайфстайл индустрията, но и прави символичен жест към миналото си в кралското семейство. Новият бранд As Ever олицетворява желанието ѝ за независимост и завръщане към това, което винаги я е вдъхновявало – кулинария, творчество и живот в хармония с природата. Въпросът с патентите обаче остава отворен, като предстои да видим дали този път херцогинята ще избегне юридическите пречки.