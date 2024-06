Сградата от сериала "Пълна къща" се продава срещу 6,5 млн. долара (ВИДЕО)

Домът на измисленото семейство Танър от американския сериал "Пълна къща" в Сан Франциско се продава срещу 6,5 милиона щатски долара, съобщи ЮПИ, предава БТА.

Популярният телевизионен ситком се излъчва от 1987 г. до 1995 г. В него участват актьорите Боб Сагет, Джон Стамос, Лори Лафлин и близначките Мери-Кейт и Ашли Олсън.

Макар че екстериорът на къщата е представен на видно място в шоу, всички сцени на закрито са заснети във филмово студио и не показват реалния интериор на сградата. Дори и да е така, домът е преустроен през 2019 г., отбелязва ЮПИ.

В сегашната си вид триетажната къща, построена през 1883 г., разполага с четири спални, три бани и 3737 квадратни метра жилищна площ.

В нея има също фитнес зала, частен киносалон, две перални помещения и гараж за две коли, което е ценно предимство в Сан Франциско заради проблемите с паркирането.

Викторианският дом е обявен за продажба от "Суон груп", отбелязва ЮПИ. През 2016 г. сградата смени собственика си срещу 4 млн. щатски долара.

