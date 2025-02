Скъли и Мълдър от "Досиетата Х" се събраха 20 г. по-късно

Наградите на Гилдията на екранните актьори (SAG) в Лос Анджелис донесоха редица емоционални събирания на звезди, сред които и една дългоочаквана среща – тази между Дейвид Духовни и Джилиан Андерсън. Легендарният дует от Досиетата Х зарадва феновете, появявайки се на сцената заедно, за да връчи наградата за най-добър актьорски ансамбъл в драматичен сериал.

Духовни и Андерсън, които се превъплътиха в емблематичните агенти Мълдър и Скъли в култовия научнофантастичен сериал, излъчван от 1993 до 2002 г., а по-късно се завърнаха за два филма и възраждането на шоуто през 2016 г., се събраха отново на сцената на Shrine Auditorium.

Mulder and Scully of 'The X-Files' reunited at the 2025 SAG Awards, when David Duchovny and Gillian Anderson presented an award together. https://t.co/0fU3VMzu3X — Entertainment Weekly (@EW) February 24, 2025

56-годишната Джилиан Андерсън впечатли с елегантна черна рокля без презрамки, украсена с бели цветя, докато 64-годишният Дейвид Духовни заложи на по-небрежна визия с тъмносин костюм и риза с разкопчана яка. В типичен за тях стил, двамата не пропуснаха да внесат хумор в обявяването на победителя. „Ансамбъл – мисля, че това е френска дума, която означава: Слава Богу, че трябва да работя само три дни в седмицата“, пошегува се Духовни.

IM LIVING IN THIS PICTURE! 🚨 Other photo of Gillian Anderson & David Duchovny during the backstage at The #SAGAwards! 📸 pic.twitter.com/0tnvB0eqYA — best of scully and mulder (@thxfilescontent) February 24, 2025

Комедийните закачки между тях продължиха, когато трябваше да определят „най-важното нещо“ за създаването на добра драма. Опитвайки се да отговорят едновременно, Дейвид каза „тайминг“, а Джилиан – „химия“. „Все още го имаме!“, възкликна Андерсън със смях. „Беше страхотно, направихме го перфектно.“ Духовни отвори плика и обяви, че наградата отива при актьорския състав на Shogun от Disney+.

Спорният емблематичен момент от 1997 г.

Миналата година Джилиан Андерсън се върна към един паметен момент от 1997 г., когато спечели Еми за най-добра актриса. При обявяването на името ѝ тя първо целуна Духовни, въпреки че тогавашният ѝ приятел Родни Роуланд седеше точно до нея. По-късно го целуна и него, преди да се качи на сцената.

gillian anderson kissing her co-star david duchovny before her boyfriend the night she won her first emmy for the x-files pic.twitter.com/gLI3eSglmG — cinesthetic. (@TheCinesthetic) July 6, 2024

В публикувано през юли 2024 г. видео в социалните мрежи, актрисата коментира с усмивка: „Окей, чух, че искате разяснение защо първо целунах Дейвид, а не Родни. Истината е, че Дейвид и аз всъщност живеехме заедно, а Родни беше просто прикритие!“ След което се засмя: „Шегувам се, разбира се! Дали беше гадно от моя страна? Не знам защо първо го целунах. Вероятно защото прекарахме повече време заедно на снимачната площадка, отколкото с когото и да било друг. Бяхме като семейство.“

Андерсън уточни, че приятелят ѝ не е приел случилото се като проблем: „Родни беше страхотен човек, не мисля, че го притесни. Той разбираше. Беше сложно.“

Въпреки легендарната им екранна химия, Дейвид Духовни и Джилиан Андерсън не винаги са били в добри отношения зад кадър. Двамата признават, че години наред почти не са общували извън снимачната площадка. „Дълго време докато работехме по сериала, просто не се занимавахме един с друг извън камерата,“ разкри Духовни в своя подкаст Fail Better, където гостува Андерсън.

„Чудно е как успяхме да изразим толкова емоции, чувства и привличане на екран, след което да не си говорим седмици наред,“ добави тя.

Духовни и Андерсън не бяха единствените бивши екранни партньори, които се събраха на тазгодишната церемония.

Кристен Бел, която бе водеща на събитието, представи един от сегментите заедно с бившата си колежка от "Клюкарката" Лейтън Мийстър. В култовия тийн сериал Бел бе гласът на мистериозната клюкарка, докато Мийстър изигра богатата и амбициозна Блеър Уолдорф.

Междувременно, Джейми Лий Къртис не пропусна да се пошегува със срещата си с Колин Фарел. „Това е мъжът, който ми предаде Covid на Златните глобуси“, пошегува се тя. Фарел призна вината си с усмивка, но добави, че всъщност се е заразил от своя колега от Баншите от Инишерин – Брендън Глийсън.