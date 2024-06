Снегът и зимата се завърнаха в Шотландия

В част от Шотландия зимната обстановка се завърна през юни, тъй като арктическият вятър връхлетя страната броени дни преди лятното слънцестоене, предава btv.

Метрологичната служба потвърди, че при пристигането на студената арктическа въздушна маса, обхващаща голяма част от Обединеното кралство, температурите ще паднат под средните за сезона. Температурите в Шотландия ще достигнат 1 °C в северната част на Хайлендс.

Снегът по върховете на планините в началото на юни не е нещо необичайно, макар че все още е странно да се види само няколко дни преди лятното слънцестоене, казват климатолози.

What happens when an Arctic Maritime Air Mass hits Scotland in June? We get fresh snow!



This was Ben Nevis on the 8th June 2024 at 1200m…#bennevis #scottishsummer #nat5weather #weather #snow @Windycom pic.twitter.com/gCfd4U2hpo