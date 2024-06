Неверен мъж съди Apple, след като жена му открива "изтрити съобщения" и иска развод

Бизнесмен от Англия съди Apple, след като "изтритите" съобщения, които той е изпращал на жени, са намерени от съпругата му на друго устройство.

Мъжът, който желае да остане анонимен, е използвал iMessage, за да комуникира с жени, твърдейки, че е изтрил доказателствата от своя iPhone. Съобщенията обаче били достъпни iMac поради синхронизирането на устройствата на семейството със същия Apple ID.

Той твърди, че Apple не е информирала потребителите, че изтриването на съобщение на едно устройство не го премахва от всички свързани устройства. "Ако ви кажат, че дадено съобщение е изтрито, имате право да вярвате, че е изтрито," каза той.

Съпругата на мъжа е подала молба за развод, ход, който му струва над 5 милиона паунда, каза The Times. Той описа развода като "болезнен и суров", заявявайки, че един по-рационален разговор би могъл да спаси брака му, ако съобщенията не бяха открити толкова брутално.

This Man Sues #Apple For Multi-Million Dollar Divorce, Here Is Whyhttps://t.co/Wy5YrYxBLS