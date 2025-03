Бившите Бен Афлек и Дженифър Гарнър отново се сближиха. Ще се съберат ли пак? (СНИМКИ)

Прясно разведеният Бен Афлек бе заснет в изненадващо интимен момент с бившата си съпруга Дженифър Гарнър по време на семейна разходка за пейнтбол със сина им Самюел.

Звездата от „Не казвай сбогом“ бе забелязан нежно да обгръща актрисата около кръста, докато тя се фокусираше върху мишена в Combat Paintball Park в Кастейк, Калифорния, в неделя. Афлек притегли Гарнър към себе си, а тя изглежда прие жеста с усмивка.

Бившите съпрузи останаха близо един до друг на игралното поле, докато 13-годишният Самюел се забавляваше с приятелите си. Не е ясно дали другите им две деца – 19-годишната Вайълет и 16-годишната Серафина – също са били част от семейното излизане.

Ben Affleck gets very close to his ex-wife, Jennifer Garner, at their son Sam's 13th birthday party at a paintball park in Los Angeles.



Ben was seen following Jennifer around, laughing and enjoying himself throughout the party.



